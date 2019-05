Play-off live: Wenig Zuschauer aber bereits zwei Rapid-Tore

Rapid und Mattersburg eröffnen am Dienstag- Abend die "Verlängerung" der Fußball-Bundesliga-Saison. Das Duell im Allianz Stadion ist der erste Teil des neuen Europacup-Play-offs der Liga. Der Sieger darf weiter auf den letzten internationalen Startplatz hoffen, der am Donnerstag (heim) und Sonntag (auswärts) im Kampf mit Sturm Graz ausgespielt wird.

In den direkten Aufeinandertreffen im Frühjahr konnte sich jeweils das Heimteam durchsetzen. Mattersburg gewann am 10. März (2:1) und 18. Mai (1:0), Rapid dazwischen am 13. April (2:1). Zuvor hatten die Hütteldorfer auch im Herbst in Wien (1:0) sowie in einem Elfmeterkrimi (5:4) im Pappelstadion in der 2. ÖFB-Cup-Runde gesiegt. Kein Sieg gelang mit zwei Toren Unterschied, es kündigt sich also eine enge Partie an.