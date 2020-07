Huspek sagt Rapid ab

Rapid muss nach den Abgängen von Marcel Sabitzer und Guido Burgstaller weiter nach einem Flügelstürmer suchen. Philipp Huspek kommt nicht, obwohl sich die Hütteldorfer bereits mit Grödig über die Ablöse, sowie mit dem 23-Jährigen selbst über das Gehalt zu hundert Prozent einig waren.

"Es ist sicher ungewöhnlich, aber Philipp will seine Leistungen in Grödig bestätigen und sich noch ein Jahr präsentieren, zumal er dann ablösefrei ist", erklärt Berater Markus Klimesch gegenüber dem Portal laola1.at.

Indes fixierte Rapid nach dem Test gegen Celtic Glasgow am 6. Juli in Hütteldorf ein weiteres attraktives Testspiel: Am 23. Juli (voraussichtlich 19.30 Uhr) empfängt man den türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul im Ernst-Happel-Stadion im Prater. Die Türken absolvieren im Juli ein Trainingslager in Windischgarsten und testen auch gegen den LASK (15. 7.) und Vorwärts Steyr (21. 7.).

Aufsteiger Altach verpflichtete Stürmer Darijo Pecirep. Der 22-jährige Kroate spielte zuletzt beim Regionalligisten Wallern, wo er in 28 Partien zwölf Tore erzielte. "Darijo ist ein Perspektivspieler, der Schritt für Schritt an Hannes Aigner herangeführt werden soll", sagte Sportdirektor Zellhofer.

Seine Profikarriere beendet hat Patrick Wolf. Bis zuletzt bei Sturm Graz unter Vertrag, wird der Ex-Teamspieler künftig in der Regionalliga Mitte in Allerheiligen kicken. Dies lasse sich mit seiner zukünftigen Arbeit vereinbaren.

Der ehemalige Interimstrainer der Austria, Herbert Gager, lockte indes den ersten Spieler seines Ex-Klubs zu seinem neuen Arbeitgeber SKN St. Pölten. David Oberortner wechselt zum Zweitligisten, nachdem er bereits seit 2009 bei den Austria-Amateuren spielte, ohne dabei den Sprung in die Kampfmannschaft zu schaffen.