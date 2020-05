Peter Schöttel ist neuer Trainer bei Grödig

Peter Schöttel wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten SV Grödig. Das bestätigte der Club am Sonntagabend in einer Aussendung. Der Nachfolger des zuletzt beurlaubten Michael Baur wird am 17. Juni (11 Uhr) in einer Pressekonferenz präsentiert.

Schöttel war von Juni 2011 bis April 2013 Trainer beim SK Rapid. Zuvor war der ehemalige österreichische Nationalteamspieler als Chefcoach bei Wiener Neustadt und dem Wiener Sportklub tätig. Zuletzt arbeitete der 48-Jährige als Experte beim TV-Sender Sky.