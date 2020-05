Salzburg: Der Erfolg kam mit der Systemkorrektur

Schon am Donnerstag steht für Sabitzer und seine Kollegen das nächste Spiel an. In Giurgiu findet das zweite Gruppenspiel in der Europa League statt (21.05 Uhr). Salzburg wird nur am Spieltag in die rumänisch-bulgarische Grenzstadt an der Donau reisen. Die Nacht vor und nach der Partie wird mangels eines geeigneten Hotels in Giurgiu im rund 60 Kilometer entfernten Bukarest verbracht. In der rumänischen Hauptstadt werden auch das Abschlusstraining und die von der UEFA vorgeschriebene Pressekonferenz am Mittwoch stattfinden. Dafür erhielt Österreichs Meister eine Ausnahmegenehmigung vom europäischen Verband.