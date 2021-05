Bundesliga live: So steht es bei Austria Wien gegen Hartberg

Nach schwachen Vorstellungen vor und nach der Liga-Pause ist die Austria in ihren Bemühungen um einen Platz im Europacup-Play-off der Bundesliga wieder voll gefordert. Das Heimspiel gegen den TSV Hartberg am Dienstagabend (20.30 Uhr) mutiert für die Wiener zum vorgezogenen "Endspiel" um Platz sieben. Mit Markus Schopp gastiert ein Coach am Verteilerkreis, der zuletzt auch als Nachfolger von Peter Stöger ins Spiel gebracht wurde.