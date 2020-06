Maric auch gegen die Admira im Rapid-Tor

Rapid ist mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen Ried in das Jahr 2015 gestartet. In der zweiten Frühjahrsrunde geht es für die Spieler von Trainer Zoran Barisic am Sonntag in die Südstadt (16.30 Uhr). Marko Maric hat seinen Kasten gegen die Oberösterreicher mit starken Paraden sauber gehalten. Auch gegen die Admira darf sich der erst 19-jährige Rapid-Tormann wieder versuchen. "Jan Novota ist mittlerweile voll ins Training eingestiegen. Aber er ist noch nicht ganz bei 100 Prozent. Deswegen schaut es so aus, als würde Maric weiterhin spielen", sagt Barisic.

Der Cheftrainer mahnt den kroatischen Nachwuchs-Teamtormann aber eindringlich, auf dem Boden zu bleiben: "Ich weiß, dass auch die Jungen Manager haben. Und da gibt es auch welche, die nach nur einer guten Leistung einen teureren Vertrag oder einen Auslandstransfer fordern. Aber Marko muss wissen, dass es noch mehr braucht, um dauerhaft bei Rapid zu spielen."