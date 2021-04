Bundesliga-Livestand: Sturm gegen WAC, WSG Tirol gegen Salzburg

Mit dem Heimspiel gegen den WAC setzt Sturm Graz am Mittwoch (18.30 Uhr) den Kampf um Platz zwei in der Bundesliga fort. Drei Tage nach dem 0:0 bei Rapid nehmen die "Blackys" die drei Punkte voran liegenden Hütteldorfer diesmal aus der Ferne ins Visier. "Eine absolute Schnittpartie", meinte Trainer Christian Ilzer, dessen Truppe den zweiten Sieg in der Meistergruppe anpeilt.