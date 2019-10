Bundesliga live: WAC gegen St. Pölten, Hartberg gegen LASK

Nach dem nächsten europäischen Glanzlicht will der WAC national eine Pflichtaufgabe positiv bewältigen. Die Kärntner empfangen am Sonntag in der 10. Runde der Bundesliga in der Lavanttal-Arena als klarer Favorit den Vorletzten St. Pölten. Durch das Heim-1:1 gegen AS Roma, dem neunten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage, ist die Brust des Liga-Dritten weiter gewachsen.