Bundesliga live: So steht es zwischen Sturm und Ried

Zuletzt gab es beim erfolgsverwöhnten SK Sturm auch kritische Töne nach zwei Niederlagen. Nach dem 2:3 in Hartberg ging auch Trainer Christian Ilzer erstmals ein bisserl schärfer mit seinen Burschen ins Gericht. „An dem Tag war es absolut angebracht, der Mannschaft in den Hintern zu treten. Wenn es auch viel mehr Tage bisher gab, an denen ich ihnen auf die Schulter geklopft habe“, sagt der Steirer.

Zu Gast in Graz ist am Sonntag der sieben Punkte zurückliegende Überraschungsvierte Ried. Der Abschluss der Hinrunde des Bundesliga-Grunddurchgangs kennzeichnet ein erstes Kennenlernen, ehe die beiden Kontrahenten Ende des Monats im Cup erneut die Klingen kreuzen.