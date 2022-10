Bundesliga live: Sturm fordert Salzburg beim Spitzenspiel

Erster gegen Zweiter, mehr geht nicht in der heimischen Fußball-Bundesliga als an diesem Samstagnachmittag: Salzburg empfängt ab 17 Uhr Sturm Graz zum Spitzentanz, und dieser ist durchaus brisant. Denn die Steirer haben dem Serienmeister die bislang einzige Niederlage in der laufenden Meisterschaft beigebracht. Die Salzburger wollen sich dafür freilich revanchieren, wie Nicolas Seiwald meint: „Wir wollen Sturm zeigen, wer die Nummer 1 ist.“ Sein Trainer Matthias Jaissle freut sich auf das Kräftemessen. „Das wird ein Topspiel, Sturm ist sicher gut vorbereitet. Sie machen das bislang sehr gut, Kompliment auch an Christian Ilzer. Sie marschieren ähnlich durch die Liga wie wir.“