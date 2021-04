Bundesliga live: So steht es bei Austria, Hartberg und Co.

Ein Erfolg in der NV Arena wäre für die Violetten in der derzeitigen Situation wichtig. "Wir hoffen, dass wir in dieser Phase zumindest sportlich für positive Schlagzeilen über die Austria sorgen können", sagte Trainer Peter Stöger.

Ebenfalls gefordert ist die SV Ried, die im Heimspiel gegen Altach, das sich dank Trainer Damir Canadi ebenfalls am aufsteigenden Ast befindet, den dritten Sieg in Folge schaffen will. Hartberg könnte indes das Abstiegsthema so gut wie beenden. Mit einem Auswärtssieg gegen die Admira hätten die Steirer sieben Runden vor Schluss zehn Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht.