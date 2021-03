Kampf um Meistergruppe: So steht's bei Rapid, Austria und Co.

Die 21. Runde der Bundesliga am Sonntag-Nachmittag hat es in sich. Gleich fünf Spiele werden um 17 Uhr parallel ausgetragen, es geht in die entscheidende Phase im Kampf um die Meistergruppe. So empfängt etwa der Tabellenzweite Rapid den aktuell Sechstplatzierten Hartberg. Die Hütteldorfer gelten als Favorit, doch Trainer Dietmar Kühbauer warnte vor den Qualitäten der Steirer.