Bundesliga: Live-Spielstand LASK gegen Salzburg

Es ist der große Showdown der Fußball-Bundesliga. Der LASK empfängt am heutigen Sonntag Tabellenführer Red Bull Salzburg in der TGW-Arena in Pasching. Mit einem Sieg würden die Linzer bis auf einen Punkt an den Serienmeister aus Salzburg heranrücken und das Titelrennen damit erstmals seit Jahren wieder spannend machen.