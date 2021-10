Bundesliga live: So steht es bei Rapid und dem LASK

Für Rapid geht es am Sonntag (14.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga um die Bestätigung des Europa-League-Erfolges. Notwendig dafür ist die Beendigung der schwarzen Auswärtsserie, sonst wird es für die in der Liga weit hinter den Erwartungen spielende Mannschaft von Dietmar Kühbauer schnell wieder unruhig. Der Sechste Hartberg verteidigt einen Punkt Vorsprung und baut sich als selbstbewusster Windstopper auf.