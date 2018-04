Bundesliga live: Spielstand bei St. Pölten - Salzburg

Der Kontrast könnte klarer nicht sein. Am Donnerstag noch im Hexenkessel von Marseille gefordert, gastiert Fußballserienmeister Red Bull Salzburg am Sonntag (19.00 Uhr) bei Bundesliga-Schlusslicht St. Pölten. Weil Sturm am Nachmittag Rapid mit 4:2 abfertigte, ist der Titel am Sonntag noch nicht zu fixieren, für Marco Rose macht das aber nichts.

"Die Möglichkeit, dass wir rechnerisch schon den Titel sichern könnten, spielt für mich in der Matchvorbereitung gar keine Rolle", betonte Salzburg-Trainer Marco Rose schon vor dem Wochenende. Noch nie zuvor in der 112-jährigen Geschichte der heimischen Meisterschaft hat ein Team fünfmal in Folge zugeschlagen. Den Rekord muss man sich vermutlich nicht mehr lange mit der Wiener Austria (1978 - 1981) teilen.