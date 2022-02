Bundesliga live: So steht es bei der Austria, dem LASK und Ried

Für die Austria wie auch Hartberg steht am Samstag-Nachmittag (17 Uhr) ein vermeintliches K.o.-Duell um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga an. Die Wiener befinden sich wie die Steirer bei drei ausstehenden Runden bis zur Punkteteilung mitten drin im Siebenkampf um drei Startplätze in der Meistergruppe. Vor allem für Hartberg steht bei der zwei Zähler davor liegenden Austria viel auf dem Spiel. Selbst ein Remis könnte für die Blauweißen zu wenig sein.