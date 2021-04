Während im Hintergrund weiter an der Vermeidung des finanziellen Kollaps gearbeitet wird, will die Austria die Sorgen auf dem Spielfeld vergessen machen. Gegen die SV Ried haben die um die Lizenz bangenden "Veilchen" am Dienstagabend (20.30 Uhr) daheim den dritten Sieg im vierten Auftritt in der Qualifikationsgruppe im Visier. Der Abstieg auf sportlichem Weg wäre damit wohl endgültig gebannt. Die Innviertler sind unter Andreas Heraf aber noch ungeschlagen.