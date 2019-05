Bundesliga: Live-Spielstände in der Qualifikationsgruppe

Das Auswärtsspiel am heutigen Samstag gegen den SV Mattersburg löst bei Rapid unliebsame Erinnerungen aus. Die 1:2-Niederlage im Pappelstadion im vergangenen März gab letztlich den Ausschlag dafür, dass die Hütteldorfer in der Qualifikations- und nicht in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga landeten. Nun sinnt man gegen die Burgenländer auf Revanche.

Positiv gestimmt ist man hingegen beim TSV Hartberg. Der Aufsteiger ist die Rote Laterne der Fußball-Bundesliga seit voriger Woche los, mit einem Auswärtssieg gegen Altach könnte der Klassenerhalt bereits in der vorletzten Runde fixiert werden - und zwar dann, wenn Wacker Innsbruck bei der Admira nicht gewinnt.