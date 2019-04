Bundesliga: Live-Spielstände in der Qualifikationsgruppe

Rapid peilt am Samstag die Fortsetzung des erfolgreichen Starts in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga an. Die ersten drei Partien in der unteren Etage wurden allesamt gewonnen, mit einem neuerlichen Sieg könnten die Hütteldorfer Platz eins weiter festigen. Allerdings sind die Grün-Weißen gewarnt: Altach ist unter Coach Alex Pastoor noch ungeschlagen.

Seit dem Amtsantritt des Niederländers holten die Vorarlberger zwei Siege und ein Unentschieden. Währenddessen startet Hartberg den nächsten Versuch, in der Qualigruppe erstmals anzuschreiben. Die Oststeirer gastieren bei der Admira. Last but not least empfängt der SV Mattersburg den aktuellen Tabellenletzten Wacker Innsbruck. Bei einer Niederlage gegen das Schlusslicht wären die Burgenländer mitten im Abstiegskampf.