Bundesliga: Live-Spielstände in der Qualifikationsgruppe

Voller Zuversicht ist Rapid zum Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Wacker Innsbruck gereist. Zwar stecken den Hütteldorfern kräfteraubende 120 Minuten vom Cup-Duell am Mittwoch beim LASK in den Knochen, doch die Strapazen ließen sich angesichts des Final-Einzugs um einiges leichter verkraften. Die ersten beiden Saisonduelle mit den Tirolern brachten knappe Siege für Rapid.

Währenddessen ist die Admira darauf aus, die "Rote Laterne" des Tabellenschlusslichts wieder abzugeben. Die Südstädter empfangen den SCR Altach. Bei den Vorarlbergern hat Neo-Trainer Alex Pastoor zum Auftakt der Qualifikationsgruppe für frischen Wind gesorgt. Ebenfalls gefordert sind der SV Mattersburg und der TSV Hartberg im direkten Duell, nachdem der Auftakt letzte Woche verpatzt wurde.