Bundesliga: Live-Spielstände in der Meistergruppe

Sturm-Trainer Roman Mählich hat am Freitag mit einer Kampfansage an die Konkurrenz aufhorchen lassen. Rang drei, der die Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase bedeuten würde, sei für die Steirer auch trotz vier Punkten Rückstand auf den Wolfsberger AC in Reichweite: "Ich denke, dass wir das packen werden. Das geht sich aus für uns", sagte Mählich vor dem Gastspiel beim SKN St. Pölten.

Währenddessen ergibt sich in Pasching für den WAC die Chance, Boden auf den zweitplatzierten LASK gut zu machen. Bei einem Auswärtserfolg würde der Punktepolster der Athletiker auf drei Zähler reduziert werden. Andererseits wären die Linzer mit einem Sieg praktisch fix Zweiter.