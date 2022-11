Bundesliga live: So steht's bei Austria - WAC, Klagenfurt - Salzburg

Klagenfurt - Salzburg

FĂŒr Meister Salzburg geht ein personalraubender Herbst in Klagenfurt zu Ende (14.30). Die Winterkrone bereits aufgesetzt, will der dezimierte TabellenfĂŒhrer gegen Austria Klagenfurt ein letztes Mal KrĂ€fte mobilisieren und gleichsam ein Deja-vu von 2021 vermeiden: Im SpĂ€therbst des Vorjahres ging die Mannschaft von Matthias Jaissle am Wörthersee mit 1:2 baden. Die fĂŒnftplatzierten KĂ€rntner könnten erneut ĂŒberraschend in der oberen TabellenhĂ€lfte ĂŒberwintern.