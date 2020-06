Bundesliga live: So steht es in St. Pölten und bei der Admira

Altachs Vielflieger wollen in der Fußball-Bundesliga den Spitzenplatz in der Qualifikationsgruppe bei einem unangenehmen Kontrahenten verteidigen. Die Admira hat die beiden bisherigen Saisonduelle mit den Vorarlbergern gewonnen. Dies gelang den Niederösterreichern gegen keine andere Mannschaft. Fünf Spiele sind es insgesamt bereits, in denen Altach die Admira nicht besiegen konnte.

Die guten Erinnerungen wollen die Südstädter in nächsten Vergleich am Dienstag-Abend mitnehmen. Die Formkurve spricht freilich für die Gäste. Altach ist nach der Corona-Pause noch ungeschlagen. Für Schlusslicht St. Pölten ist derweil vor dem ersten Teil des Mattersburg-Doppels zuhause Verlieren quasi verboten, die Burgenländer hingegen könnten den Abstand auf den letzten Platz bereits auf fünf Punkte vergrößern.