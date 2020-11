Bundesliga live: So steht es im Derby Rapid gegen Austria

Als Favorit geht am Sonntag-Nachmittag (17.00 Uhr/live auf Sky) Grün-weiß ins Spiel. Die Austria hat im Allianz Stadion aber noch nie verloren. "Das Momentum spricht eher für Rapid. Aber zuletzt haben sie wiederum die Tabellenführung liegen gelassen. Es ist 50:50 wie in fast allen Spielen in dieser Liga", sagte Austria-Trainer Peter Stöger zur Ausgangslage.