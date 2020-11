Bundesliga live: So steht es bei Sturm Graz gegen den LASK

Mit einem Sieg im Topduell der sechsten Runde der Bundesliga will der LASK am Sonntag-Abend (17.00 Uhr) bei Sturm Graz auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze bleiben. "Wir wollen vorne dranbleiben", betonte Trainer Dominik Thalhammer, dessen Team dank des 4:3-Erfolgs über Rasgrad in der Europa League mit einem Erfolgserlebnis in die Steiermark kommt.