Bundesliga live: So steht es bei Salzburg gegen den LASK

In der Bundesliga-Meistergruppe steht am Sonntag- Abend ein Highlight an. Spitzenreiter Salzburg empfängt mit dem LASK das beste Team des Grunddurchgangs. Die schwächelnden Linzer haben bereits im Februar drei Punkte aus Salzburg entführt und hoffen auf eine weitere Überraschung. Das wäre nicht nur für die eigenen Ziele gut, sondern könnte auch ins Meisterrennen noch einmal Schwung bringen.