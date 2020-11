Bundesliga live: So steht es bei Rapid und beim WAC

Blick nach vorne richten - so lautet bei Vizemeister Rapid nach einem komplett misslungenen Match in Norwegen die Devise. Nach dem 0:1 beim FK Molde biete sich am Sonntag-Nachmittag (14.30 Uhr) in der heimischen Liga gegen Altach die Chance zur Rehabilitierung. "Die Jungs werden natürlich jetzt nach dem Donnerstagspiel alles versuchen, dass wir einen Dreier einfahren", sagte Trainer Dietmar Kühbauer, der auf die positive Bundesliga-Bilanz der Grün-Weißen verwies. Zudem wollen die Wiener Tabellenführer Salzburg weiter auf den Fersen bleiben.