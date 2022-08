Bundesliga live: So steht es bei Rapid, Austria und Klagenfurt

WSG Tirol will gegen das punktelose Austria Klagenfurt den Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga unbedingt fortsetzen. Nach der 1:2-Auftaktniederlage bei Aufsteiger Austria Lustenau und dem 2:1 gegen Hartberg hat die Mannschaft von Thomas Silberberger in der dritten Runde am Sonntag (17.00 Uhr) drei Punkte fest ins Visier genommen. „Ich bin überzeugt, dass wir das Spiel in der Hand haben werden und zu Torchancen kommen werden“, sagte Silberberger.