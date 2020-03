Bundesliga live: So steht es bei Rapid, Austria, LASK und Co.

Für die Austria ist in der Bundesliga nur noch Hoffen angesagt. Selbst ein voller Erfolg im Auswärtsspiel bei Sturm Graz hilft den Wienern in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs am Sonntag-Nachmittag nur dann weiter, wenn Hartberg keinen Punkt beim LASK holt. Die Chance am Leben zu halten bleibt freilich erklärtes Ziel der Violetten.

Der Stadtrivale Rapid hat derweil einen Heimsieg gegen den SV Mattersburg fix eingeplant. Das Unterfangen wird aber nicht das leichteste, da die Burgenländer mit vier Punkten aus zwei Spielen gut ins Frühjahr gestartet sind. Der WAC, der nur zwei Punkte hinter den Hütteldorfern liegt, muss zum SKN St. Pölten. WSG Tirol will gegen und an die Admira und deren Neo-Trainer Zvonimir Soldo die Rote Laterne abgeben.