Bundesliga live: So steht es bei der Austria gegen Ried

Auf die Austria warten in der Fußball-Bundesliga Spiele, in denen die Rollen klar verteilt sind. Die Violetten gehen nicht nur am Sonntag-Nachmittag im ersten Heimspiel der neuen Saison gegen die SV Ried als Favorit in die Partie. Auch in den darauffolgenden Partien gegen die Admira und die WSG Tirol sollten Zähler gesammelt werden.