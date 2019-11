Bundesliga live: So steht es bei der Austria und in Hartberg

Vier Runden hat die Austria noch, ihre Möglichkeiten auf den Sprung in die Meistergruppe der Bundesliga zu wahren. Um den Rückstand von sechs Zählern auf Hartberg zu schließen, helfen den Wienern nur noch Siege. Das Auswärtsspiel bei Schlusslicht Admira am Sonntag soll für die Favoritner der Start in ein möglichst starkes violettes Jahresfinish sein.