Bundesliga live: So steht es bei der Austria und in Altach

Die Austria will die Schlagzahl hochhalten, um gestärkt in ein mögliches "Finale" um einen Europacup-Platz zu gehen. Drei Siege in Folge in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga haben den Violetten nach Monaten der Tiefschläge gutgetan. Bei der gegen den Abstieg kämpfenden Admira soll am Dienstag-Abend der nächste Erfolg folgen. Die Südstädter zeigten zuletzt gute Vorstellungen.