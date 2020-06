Bundesliga live: So steht es bei Austria, Altach und Admira

Die Reise nach Mattersburg soll der Austria wieder einmal als Krisenbewältigung dienen. Vor etwas mehr als vier Jahren schossen sich die Violetten mit einem 9:0 den Frust von der Seele, im Spätsommer des Vorjahres gewannen sie im Pappelstadion mit 5:1. Was damals der Startschuss in bessere Zeiten sein sollte, blieb als einziger Auswärtserfolg der Austria in der gesamten bisherigen Saison stehen. Am Samstag-Abend trachtet die Austria daran, Nummer zwei einzufahren, um eine Wende zu schaffen.