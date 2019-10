Bundesliga live: Fountas schießt Rapid in Front

Der SK Rapid Wien gibt am Sonntag in der Bundesliga den Gastgeber für den WAC. Beide Teams können sich sportlich derzeit nicht beklagen. "Es ist auf jeden Fall ein Spitzenspiel am Wochenende", sagte Rapid-Cheftrainer Dietmar Kühbauer. "Trotzdem ist es so, dass wir die drei Punkte hier lassen wollen." WAC-Coach Gerhard Struber freute sich auf eine "zache, aber coole Aufgabe".