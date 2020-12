Bundesliga live: Hartberg gegen Rapid und WSG Tirol gegen WAC

Nach der heftigen Rotation gegen Arsenal peilt Rapid am Sonntag-Nachmittag in der Bundesliga wieder mit der stärksten zur Verfügung stehenden Formation einen Auswärtssieg gegen Hartberg an. Etwa sieben bis acht Spieler dürften im Vergleich zum Donnerstag neu in die Start-Elf kommen, sie sollen dem Tabellendritten den ersten Liga-Sieg nach zuletzt zwei Remis und einer Niederlage bescheren.