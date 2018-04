Bundesliga live: Die Zwischenstände in den Samstagsspielen

Die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga hat noch nicht genug. Aufsteiger LASK will seinen sensationellen Lauf am Samstag (18.30 Uhr) beim SCR Altach mit Sieg Nummer sieben in Serie prolongieren. Damit wäre der Liga-Clubrekord der Linzer aus der Saison 1984/85 egalisiert. Schon ein Punkt reicht, damit ihnen der Europacup-Startplatz auch theoretisch nicht mehr zu nehmen ist.

Für die Admira hingegen sind die jüngsten Auftritte in der Fußball-Bundesliga alles andere als wunschgemäß verlaufen. Nach dem 2:6 gegen Salzburg und dem 1:4 bei Rapid soll am Samstag (18.30 Uhr) der Weg zurück auf die Siegerstraße gefunden werden. Mit dem Vorletzten WAC wartet ein deutlich kleineres Kaliber in der BSFZ-Arena.