Bundesliga live: Die Spielstände in der 35. Runde

Die Entscheidung könnte schon am Pfingstsonntag in der vorletzten Runde fallen: Gewinnen die Wiener zu Hause gegen Altach und verlieren die Linzer in Pasching gegen den WAC, wird Rapid die Saison fix als Dritter beenden. Alle Partien am Sonntag werden um 16.30 Uhr angepfiffen (live Sky Sport Austria).