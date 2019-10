Bundesliga live: Austria Wien ist gegen Sturm Graz gefordert

Das nächste Zwischenzeugnis naht. Vor allem für Austria Wien ist die 10. Runde der Bundesliga gegen Sturm Graz am Sonntag eine wegweisende Prüfung. Als Neunter steht die Austria vor der folgenden Länderspielpause mit acht Punkten und damit nur halb so vielen wie Sturm da. Für den Trainer der Grazer Nestor El Maestro ist die Rückkehr nach Wien-Favoriten nicht minder besonders.

Austria-Trainer Christian Ilzer wähnte Sturm im Vorfeld auf Augenhöhe. "Jetzt geht es am Sonntag los mit einer Serie an Spielen, wo wir schon Gegner haben die absolut in unserer Reichweite sind und da wollen wir schon anständig punkten." El Maestro erwartete ein großes Spiel. "In solchen Matches spielen die Form und die Tabelle eine geringere Rolle."