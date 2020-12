Bundesliga live: So steht's bei Salzburg, Austria und St. Pölten

Vor dem "Finale" in der Champions League gegen Atletico Madrid am kommenden Mittwoch muss Serienmeister Red Bull Salzburg am Samstag (17.00 Uhr) bei der Admira antreten. 18 Punkte trennen den Spitzenreiter vom taumelnden Schlusslicht, das vor der Aufgabe steht, die sechste Niederlage in Folge abzuwenden.