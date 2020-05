Bundesliga: Kuriositäten haben Saison

Irgendwann kommt auch der größte Wüterich wieder zur Besinnung. Und mag die Empörung noch so groß gewesen sein.



Walter Kogler, impulsiver Cheftrainer von Wacker Innsbruck, war am Tag nach dem turbulenten 2:2 in Wien-Favoriten auf einmal nur mehr voll des Lobes. In seinem Tiroler Ensemble stünden ausschließlich Charakterdarsteller, würdigte Kogler, er sei stolz auf sein unerfahrenes Team, und überhaupt: "Alles passt, alle sind voll okay."



Einen Abend zuvor hatte sich Kogler noch ganz anders präsentiert: Jähzorniger, tobender, mit Puls 180 und einem Hang zum Aktionismus. Nachdem Referee Ouschan der Austria in der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen hatte, wedelte der Wacker-Coach demonstrativ mit Geldscheinen ("Das Problem ist, er geht morgen ganz normal arbeiten und verdient sich sein Geld, für ihn ist Schiedsrichter nur ein besser bezahltes Hobby. Aber wir, ein ganzer Verein, leben davon") - und wurde dafür auf die Tribüne verwiesen.