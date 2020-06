Innsbrucks Lage ist hoffnungslos

Beim FC Wacker ist die Lage inzwischen schon so hoffnungslos, dass nur mehr die Arithmetik Anlass zur Hoffnung gibt. "So lange es rechnerisch möglich ist, werden wir dran glauben", verkündete Roman Wallner nach der 1:3-Pleite in Graz, doch hinter dieser Aussage steckte weniger der Brustton der Überzeugung als vielmehr eine Durchhalteparole.



Denn man braucht nur eins und eins zusammen zu zählen, um zum eindeutigen Ergebnis zu kommen: dieser FC Wacker wird nach 2008 erneut den Weg in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Angesichts von drei (!) Siegen in 28 Spielen, angesichts von einem (!) Pünktchen aus den letzten zehn Auswärtsspielen, angesichts der aktuellen Performance (zehn Partien ohne Erfolg) spricht nichts für eine Trendwende oder eine Aufholjagd, geschweige für ein neuerliches Happy End wie im Vorjahr, als Wacker Last Minute dem Abstieg entronnen war.



Damals hatten die Tiroler im Abstiegskampf zumindest gefestigt und engagiert gewirkt, und so mit einer Willensleistung den Klassenerhalt noch geschafft. Ein Jahr später zeigt der FC Wacker Auflösungserscheinungen – und das in jeglicher Hinsicht.