Rapid holt gegen Salzburg ein 0:3 auf

Zoran Barisic (Trainer Rapid): „In der ersten Halbzeit hatten wir überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel, da haben wir Salzburg in die Karten gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht, Kompliment an das Team. Da haben wir offensiver agieren können, was unsere Stärke ist. Das 1:3 hat uns neue Kraft und Mut gegeben. Wir haben Schobesberger als zusätzlichen Angriffsspieler gebracht, er war mitverantwortlich, dass wir das Spiel gedreht haben. Ein 0:3 umzuwandeln ist nicht so leicht gegen eine so gute Mannschaft.“

Philipp Prosenik (Torschütze Rapid): „Es wäre noch mehr drinnen gewesen, wenn wir die erste Halbzeit nicht verschlafen hätten. Salzburg hat da unsere Fehler genutzt, wir in der zweiten Halbzeit ihre.“

Adi Hütter (Trainer Salzburg): „Das war Werbung für den Fußball, die Zuschauer haben ein sehr gutes Spiel gesehen. Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden, nach der Pause waren wir mit einem Mann weniger nicht mehr so gut. Unter dem Strich ist es natürlich ärgerlich, wenn man ein 3:0 aus der Hand gibt. Die ersten beiden Gegentreffer haben mich geärgert, da sind wir in Konter gelaufen. Aber der Punkt kann noch sehr wichtig werden. Wir wollten heute einen großen Schritt im Titelkampf machen, es ist aber nur ein halber geworden.“

Marcel Sabitzer (Torschütze Salzburg): „Das waren zwei verlorene Punkte. Die ersten Halbzeit haben wir absolut dominiert, Rapid hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden, in der zweiten Halbzeit war es genau umgekehrt. Die Rote Karte war eine dumme Aktion und hat uns überhaupt nicht in die Karten gespielt.“