Flinke Rapidler fertigen matte Rieder ab

Es war die Zeit der Abschiede in Ried. Abschied vom Fußball, Abschied von Michael Angerschmid. Während der Fußball in ein paar Wochen ins Innviertel zurückkehren darf, wenn die Bundesliga im Sommer aufs Neue beginnt, gibt es für den Trainer keine Zukunft in Ried.

Der Nachfolger des Ried-Urgesteins soll ebenfalls bereits feststehen und ist ähnlich tief verwurzelt im Klub wie sein Vorgänger: Oliver Glasner. 410 Spiele hat der 39-Jährige für die Rieder bis 2012 absolviert, zuletzt allerdings in Salzburg bei Red Bull als Assistent fremdgearbeitet. Ried-Manager Stefan Reiter hat sich bereits die Freigabe für seinen Wunschtrainer geholt.

Der Neue hat einiges aufzuarbeiten. Er konnte bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Rapid die Rieder Baustellen begutachten. Die größte stellte im letzten Spiel der Saison die fehlende Balance zwischen Offensive und Defensive dar. Obwohl die Gastgeber Pech hatten, dass sie nach 18 gespielten Sekunden nicht in Führung gingen: Einen Schuss von Möschl lenkte Rapid-Tormann Maric bei seinem Liga-Debüt noch an die Latte.

Auch der zweite Debütant zwischen den Pfosten stand prompt im Mittelpunkt: Ried-Goalie Lucic, der nach seinem Transfer zu den Bayern mit einem Einsatz belohnt worden war, war nach einem weiten Ausflug auf die Hilfe eines Mitspielers angewiesen, der einen Boyd-Kopfball abwehrte.

Die Führung der Rapidler war allerdings nur aufgeschoben. Nach einer starken Aktion von Schrammel über links war Burgstaller zur Stelle. Und der 2014 zuvor noch torlose Kärntner schob den Ball ins Eck, als wäre es das Einfachste der Welt (12.).

Ried schlug zurück – dank Rapid: Der junge Pavelic beförderte eine scharfe Hereingabe ins eigene Tor (28.). An der Dominanz der Gäste änderte das wenig: Rapid präsentierte sich trotz bereits zuvor fixierter Vizemeisterschaft flink und in Spiellaune. Erneut der starke Burgstaller (53.) und Boyd (71. – nach Burgstaller-Vorarbeit) machten noch vor der Rapid-Viertelstunde alles klar.

Das muntere Preisschießen ging aber weiter: Für Rapid traf ein drittes Mal Burgstaller, für Ried Kragl. Für den Schlusspunkt in der Schlussminute sorgte einer, der sich ebenfalls verabschiedete: Der zu Union Berlin wechselnde Trimmel traf zum 5:2-Endstand.