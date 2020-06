Bundesliga: Die Titelentscheidung wurde vertagt

Es gibt wohl niemanden, der gerne wartet. Aber den Salzburgern blieb am Donnerstag nichts anderes übrig. Nachdem sie gegen Schlusslicht Kapfenberg mit einem 2:0-Heimsieg ihre Pflicht erfüllt hatten, fiel in Mattersburg die Entscheidung, ob Salzburg schon zwei Runden vor Schluss den siebenten Meistertitel der Klubgeschichte holen konnte oder nicht.



Die Salzburger machten auf business as usual. Zunächst wurde mit den Treuesten der 8200 treuen Fans gefeiert. Dann erfüllte man die Pflicht und gab brav Interviews. Und schließlich schaute man sich getrennt, gewaschen und gekampelt in den verschiedenen VIP-Klubs der Red-Bull-Arena an, was in Mattersburg passierte. Und das war nicht so erfreulich: Rapid gewann 1:0 – mit Glück. Denn die Mattersburger hatten genügend Chancen auf den Ausgleich, der die Titelentscheidung bedeutet hätte.



Was zuvor auf dem Salzburger Rasen passiert war, war da schon Schnee von gestern, obwohl es durchaus in Ordnung war, was die Salzburger gegen den nun fixen Absteiger geboten hatten. Der Meister in spe begann überfallsartig. Die Kapfenberger wurden unter Druck gesetzt, die Gäste kamen gerade einmal bis zur Mittel­linie. Die Salzburger Führung schien nur eine Frage der Zeit zu sein – allerdings nur bis zur 10. Minute.