Die Tabelle der besonderen Art

Allerdings hat der Meister heuer sogar ein Spiel mehr verloren als die Hütteldorfer, die sich nur acht Mal geschlagen geben mussten und die stärkste Defensive des Jahres 2014 stellten. Nur neun Niederlagen – so wie Salzburg – hatte auch die Austria zu verkraften. Weil die Wiener aber der Unentschieden-Spezialist waren (13 Remis), holten sie 20 Punkte weniger als die Bullen (nur 3 Remis).

Ebenfalls kurios: Altach hat in den 19 Spielen nach dem Aufstieg nur zwei Punkte weniger geholt als Wr. Neustadt in 34 Partien. Das logische Schlusslicht bildet Absteiger Innsbruck mit 13 Punkten in 15 Spielen.

Nicht für das internationale Geschäft qualifiziert wären in dieser Ganzjahrestabelle der aktuelle Tabellenzweite WAC und (als Europacup-Starter vom vergangenen Sommer) Grödig.