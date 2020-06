Bundesliga: Details zur Millionenfrage

Die Vorgeschichte: Der FC Tirol blieb vor 2002 der Finanz Millionen an Steuern schuldig. Das Finanzamt pfändete daraufhin die über die Bundesliga ausgeschütteten TV-Gelder des Klubs. Die Bundesliga zahlte trotz der Pfändung nicht an das Finanzamt, sondern an den FC Tirol. Der FC Tirol wanderte dennoch in den Konkurs (Juni 2002), die Steuern waren verloren. Die Republik brachte eine Klage auf Schadenersatz gegen die Bundesliga ein. Begründung: Verbotene Auszahlung von TV-Geldern an den FC Tirol trotz Pfändung. Klagsforderung: 1,6 Millionen Euro.



Nun passierte der Deal zwischen Finanz und Bundesliga. Statt 1,6 Millionen nur 1,2 Millionen an Rückzahlung, eine Million sofort. Die Bundesliga bezahlte ihre Schuld. In den selben Monaten wurde parallel dazu vom damaligen Liga-Vorstand Westenthaler eine Sonderförderung für den Nachwuchs verhandelt, die – wie sich nun herausstellte – zweckgewidmet ausbezahlt wurde.



Abgewickelt wurde der Deal über den Österreichischen Fußballbund (ÖFB), dem die Nachwuchsförderung vom Parlament gewährt worden war. Geflossen sind diese Sonderförderungen in drei Tranchen, die letzte Zahlung langte letztlich am 3. Februar 2005 in der Bundesliga ein – die Schulden beim Finanzamt waren jedoch bereits im Juni 2004 abgestottert und könnten daher gar nicht in Verbindung mit der Förderung gebracht werden, wie Liga-Vorstand Georg Pangl mitteilte.