Der letzte Weg nach Europa

Mit dem dritten Derby-Sieg in Serie stellte Rapid einen Klub-Rekord in der vor 40 Jahren gegründeten Bundesliga auf: Erstmals haben die Hütteldorfer innerhalb einer Saison fünf Partien in Folge ohne Gegentor gewonnen. Außerdem ist Tormann Jan Novota auf dem besten Weg, mit seiner Torsperre eine Rapid-Bestmarke aufzustellen. Und das nach dem Cup-Aus gegen den LASK als höchst spekulativ eingeschätzte Ziel Europacup-Qualifikation ist so gut wie erreicht.

Ein wesentlicher Grund dafür ist der "gute Geist" in dieser Mannschaft. Vor knapp einem Jahr, nach der Arbeitsverweigerung beim 0:1 im Cup gegen Drittligist Pasching, hatte Zoran Barisic in einer heiklen Situation übernommen. In seiner ersten Ansprache forderte der Trainer, dass bei allen sportlichen (zum Teil noch immer bestehenden) Mängeln die Fans nie wieder den Eindruck haben dürfen, dass nicht alles Verfügbare gegeben wurde.

Im Februar, nach dem 0:0 gegen Grödig und mit vier Punkten Rückstand auf den damaligen Zweiten, organisierte Barisic einen Gesprächskreis. Jeder Spieler sollte für alle hörbar über die heikle Situation und die Erwartungen für das restliche Frühjahr sprechen. Barisic gab den Moderator und erwartete, dass die Spieler mit den vielen vergebenen Chancen oder dem Erwartungsdruck hadern würden. Tatsächlich hörte er "unglaublich viel Selbstkritisches". Die Spieler rechneten nicht mit den vergebenen Punkten, sondern mit sich selbst ab.