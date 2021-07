Bundesliga live: So steht es bei der Austria und im Kärntner Derby

Nach dem mageren 1:1 beim Europacup-Comeback gegen Breidablik steht die Wiener Austria vor der nächsten Bewährungsprobe. Am Sonntag treten die "Veilchen" zum Auftakt der Bundesliga bei der SV Ried an - erneut ein Gegner, der von der Papierform her einen Erfolg zulassen würde. Die Oberösterreicher hatten in der Vorbereitung mit Corona zu kämpfen und mussten zahlreiche neue Spieler integrieren.