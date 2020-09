Bundesliga-Auftakt live: So steht es bei Bayern gegen Schalke

"Als wir in Lissabon nach dem Gewinn der Champions League vom Platz gegangen sind, waren wir auf dem absoluten Gipfel. Aber am Freitag zum Bundesliga-Start gegen Schalke stehen die Uhren wieder auf Null. Wir müssen alles neu unter Beweis stellen", betonte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der in Borussia Dortmund wieder den ersten Konkurrenten im Titelkampf sieht.