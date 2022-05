Trotz Klassenerhalt: Altach-Trainer Magnin vor Wechsel in die Schweiz

Nun steht er vor der RĂŒckkehr in seine Heimat. Magnin wurde in Lausanne geboren und spielte bereits in seiner Jugend kurzzeitig fĂŒr Lausanne-Sport. Laut Blick soll er noch am Montag-Nachmittag vorgestellt werden. Sein Vertrag in Altach lĂ€uft noch bis zum Ende der kommenden Saison, Lausanne soll die Ausstiegsklausel ziehen.

Magnin war im Winter Damir Canadi nachgefolgt und bestritt mit den Altachern bis dato 13 Spiele. In diesen gelangen vier Siege und drei Unentschieden.